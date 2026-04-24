Free Things To Do In Atlanta April 25-26

Free 99 events in Atlanta

By Skye

Lemonade Days

Saturday:10A-10P

Sunday: 12N-6P

Brook Run Park

Live music, carnival rides, antique car show, crafts vendors, food and Dunwoody Idol Contest.

Inman Park Festival

Saturday: 11A-7p

Sunday: 11A-6P

Arts and crafts, street market, food and live music.

Cumming City Concert Series

Saturday: 7P-9P

Lou Sobh Amphitheater

Live music by Heart Breaker

Earth Day Celebration

Saturday: 10A-3p

Ponce City Market

ARTucker Block Party & Arts Festival

Saturday: 10A-4P

Tucker Town Green

Art activities for kids, interactive chalk towers, food trucks and live entertainment.

Smyrna Spring Jonquil Festival

Saturday: 10A-6P

Sunday: 12N-5P

Smyrna Village Green

Arts & crafts, food vendors, live entertainment.

Home by Dark Summer Concert Series

Saturday: 7:30P-9:30P

Brooke Street Park-Alpharetta

Live Entertainment.

Taste of Marietta Food Festival

Sunday: 11A-7P

Marietta Square

Food, food and more food! Live entertainment, Kids Alley and food judging competition.

East Cobb Park Concert Series

Sunday: 3P-5P

East Cobb Park

