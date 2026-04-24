Free Things To Do In Atlanta April 25-26

Lemonade Days
Saturday:10A-10P
Sunday: 12N-6P
Brook Run Park
Live music, carnival rides, antique car show, crafts vendors, food and Dunwoody Idol Contest.
Inman Park Festival
Saturday: 11A-7p
Sunday: 11A-6P
Arts and crafts, street market, food and live music.
Cumming City Concert Series
Saturday: 7P-9P
Lou Sobh Amphitheater
Live music by Heart Breaker
Earth Day Celebration
Saturday: 10A-3p
Ponce City Market
ARTucker Block Party & Arts Festival
Saturday: 10A-4P
Tucker Town Green
Art activities for kids, interactive chalk towers, food trucks and live entertainment.
Smyrna Spring Jonquil Festival
Saturday: 10A-6P
Sunday: 12N-5P
Smyrna Village Green
Arts & crafts, food vendors, live entertainment.
Home by Dark Summer Concert Series
Saturday: 7:30P-9:30P
Brooke Street Park-Alpharetta
Live Entertainment.
Taste of Marietta Food Festival
Sunday: 11A-7P
Marietta Square
Food, food and more food! Live entertainment, Kids Alley and food judging competition.
East Cobb Park Concert Series
Sunday: 3P-5P
East Cobb Park