How much house does $500,000 buy you in Macon?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Deltona, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Macon?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Macon right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

4093 Upper River Rd, Gray, GA 31032

- Price: $499,000

- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 4,135

- See 4093 Upper River Rd, Gray, GA 31032 on Redfin.com

217 Shoreline Way, Macon, GA 31220

- Price: $478,605

- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,728

- See 217 Shoreline Way, Macon, GA 31220 on Redfin.com

209 Shoreline Way, Macon, GA 31220

- Price: $493,405

- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,687

- See 209 Shoreline Way, Macon, GA 31220 on Redfin.com

171 Pio Nono Ave, Macon, GA 31204

- Price: $499,000

- 5 bedrooms, 5.5 bathrooms

- Square feet: 4,138

- See 171 Pio Nono Ave, Macon, GA 31204 on Redfin.com

4804 Brittany Dr, Macon, GA 31210

- Price: $479,000

- 5 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,420

- See 4804 Brittany Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029

- Price: $499,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,158

- See 1659 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029

- Price: $476,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,787

- See 2023 Camberle Ct, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1578 English Rd, Forsyth, GA 31029

- Price: $494,900

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,577

- See 1578 English Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

7550 Ga Highway 42 S, Fort Valley, GA 31030

- Price: $469,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,794

- See 7550 Ga Highway 42 S, Fort Valley, GA 31030 on Redfin.com

615 Old River Rd, Juliette, GA 31046

- Price: $474,900

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,688

- See 615 Old River Rd, Juliette, GA 31046 on Redfin.com

112 Covington Pl, Macon, GA 31210

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,451

- See 112 Covington Pl, Macon, GA 31210 on Redfin.com

1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,042

- See 1653 Stokes Store Rd, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

104 Palmer Dr, Macon, GA 31210

- Price: $489,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 3,020

- See 104 Palmer Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

2586 Wesleyan Dr N, Macon, GA 31210

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,900

- See 2586 Wesleyan Dr N, Macon, GA 31210 on Redfin.com

137 Courtney Leigh Ln, Macon, GA 31210

- Price: $479,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,685

- See 137 Courtney Leigh Ln, Macon, GA 31210 on Redfin.com

311 Clover Pass, Forsyth, GA 31029

- Price: $467,500

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,208

- See 311 Clover Pass, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

1588 Waverland Dr, Macon, GA 31211

- Price: $474,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,675

- See 1588 Waverland Dr, Macon, GA 31211 on Redfin.com

279 River North Blvd, Macon, GA 31211

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,304

- See 279 River North Blvd, Macon, GA 31211 on Redfin.com

243 Copper Xing, Forsyth, GA 31029

- Price: $498,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,295

- See 243 Copper Xing, Forsyth, GA 31029 on Redfin.com

349 Hillridge Cv, Lizella, GA 31052

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,992

- See 349 Hillridge Cv, Lizella, GA 31052 on Redfin.com

1045 Plantation Club Cir, Gray, GA 31032

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,898

- See 1045 Plantation Club Cir, Gray, GA 31032 on Redfin.com

281 River North Blvd, Macon, GA 31211

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,670

- See 281 River North Blvd, Macon, GA 31211 on Redfin.com

111 Cordell Ct, Macon, GA 31220

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,435

- See 111 Cordell Ct, Macon, GA 31220 on Redfin.com

169 Maynard Rd, Gray, GA 31032

- Price: $495,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,499

- See 169 Maynard Rd, Gray, GA 31032 on Redfin.com

2574 Lower Hartley Bridge Rd, Byron, GA 31008

- Price: $485,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,368

- See 2574 Lower Hartley Bridge Rd, Byron, GA 31008 on Redfin.com

185 Cory Dr, Macon, GA 31210

- Price: $499,500

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,882

- See 185 Cory Dr, Macon, GA 31210 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.