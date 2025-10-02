How much house does $500,000 buy you in Hinesville?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Hinesville?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Hinesville right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316

- Price: $394,900

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,458

- See 213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320

- Price: $478,648

- 5 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,546

- See 163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313

- Price: $414,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,214

- See 204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

104 Veranda Trl, Midway, GA 31320

- Price: $410,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,110

- See 104 Veranda Trl, Midway, GA 31320 on Redfin.com

41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320

- Price: $450,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,928

- See 41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320 on Redfin.com

2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316

- Price: $435,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,869

- See 2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320

- Price: $480,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 3,296

- See 94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313

- Price: $425,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,927

- See 10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

265 Miller St, Hinesville, GA 31313

- Price: $391,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,617

- See 265 Miller St, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316

- Price: $399,500

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,628

- See 618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316

- Price: $400,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,843

- See 131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316

- Price: $390,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,724

- See 157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320

- Price: $405,100

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,714

- See 405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

62 Carver Way, Midway, GA 31320

- Price: $407,400

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,266

- See 62 Carver Way, Midway, GA 31320 on Redfin.com

1100 Stone Ct, Midway, GA 31320

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,194

- See 1100 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com

881 Stone Ct, Midway, GA 31320

- Price: $399,800

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,194

- See 881 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com

177 Cottage Loop, Midway, GA 31320

- Price: $399,500

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,194

- See 177 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com

307 Cottage Loop, Midway, GA 31320

- Price: $399,400

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,194

- See 307 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com

188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316

- Price: $399,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,023

- See 188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

627 Saddle Cir, Midway, GA 31320

- Price: $486,750

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,277

- See 627 Saddle Cir, Midway, GA 31320 on Redfin.com

174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316

- Price: $394,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,800

- See 174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,882

- See 271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com

186 Goodman Dr, Midway, GA 31320

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,516

- See 186 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323

- Price: $499,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,079

- See 390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com

511 Goodman Dr, Midway, GA 31320

- Price: $467,900

- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,735

- See 511 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320

- Price: $479,999

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,876

- See 120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com

135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,767

- See 135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com

254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316

- Price: $395,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,596

- See 254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com

95 Circle Dr, Midway, GA 31320

- Price: $435,000

- 2 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,100

- See 95 Circle Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com

1014 Kings Rd, Midway, GA 31320

- Price: $459,000

- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms

- Square feet: 1,416

- See 1014 Kings Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.