How much house does $500,000 buy you in Hinesville?

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.
These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.
While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Hinesville?
To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Hinesville right now. Listings below $500,000 were included if necessary.
213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $394,900
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,458
- See 213 Timberland Dr Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320
- Price: $478,648
- 5 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,546
- See 163 Sea Island Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313
- Price: $414,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,214
- See 204 Cherry Hill Xing, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com
104 Veranda Trl, Midway, GA 31320
- Price: $410,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,110
- See 104 Veranda Trl, Midway, GA 31320 on Redfin.com
41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320
- Price: $450,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,928
- See 41 Olde Cottage Ln, Midway, GA 31320 on Redfin.com
2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316
- Price: $435,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,869
- See 2373 Mill Pond Rd Se, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320
- Price: $480,000
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 3,296
- See 94 Rookery View Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313
- Price: $425,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,927
- See 10 Barton Ct, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com
265 Miller St, Hinesville, GA 31313
- Price: $391,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,617
- See 265 Miller St, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com
618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316
- Price: $399,500
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,628
- See 618 N Mcdonald St, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $400,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,843
- See 131 Monticello Rd Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $390,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,724
- See 157 Halcyon Way Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320
- Price: $405,100
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,714
- See 405 Buckingham Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
62 Carver Way, Midway, GA 31320
- Price: $407,400
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,266
- See 62 Carver Way, Midway, GA 31320 on Redfin.com
1100 Stone Ct, Midway, GA 31320
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 1100 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com
881 Stone Ct, Midway, GA 31320
- Price: $399,800
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 881 Stone Ct, Midway, GA 31320 on Redfin.com
177 Cottage Loop, Midway, GA 31320
- Price: $399,500
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 177 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com
307 Cottage Loop, Midway, GA 31320
- Price: $399,400
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,194
- See 307 Cottage Loop, Midway, GA 31320 on Redfin.com
188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316
- Price: $399,900
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,023
- See 188 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
627 Saddle Cir, Midway, GA 31320
- Price: $486,750
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,277
- See 627 Saddle Cir, Midway, GA 31320 on Redfin.com
174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316
- Price: $394,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 174 Mill Pond Ln, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,882
- See 271 Silver Hill Rd, Hinesville, GA 31313 on Redfin.com
186 Goodman Dr, Midway, GA 31320
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,516
- See 186 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,079
- See 390 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com
511 Goodman Dr, Midway, GA 31320
- Price: $467,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,735
- See 511 Goodman Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320
- Price: $479,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,876
- See 120 Pinetree Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com
135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323
- Price: $449,900
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,767
- See 135 Big Oak Rd, Riceboro, GA 31323 on Redfin.com
254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316
- Price: $395,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,596
- See 254 Cardinal Ct Ne, Ludowici, GA 31316 on Redfin.com
95 Circle Dr, Midway, GA 31320
- Price: $435,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,100
- See 95 Circle Dr, Midway, GA 31320 on Redfin.com
1014 Kings Rd, Midway, GA 31320
- Price: $459,000
- 2 bedrooms, 1.5 bathrooms
- Square feet: 1,416
- See 1014 Kings Rd, Midway, GA 31320 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.