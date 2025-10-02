How much house does $500,000 buy you in Rome?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Deltona, FL.

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Rome?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Rome right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

121 Deer Run Trl Nw, Rome, GA 30165

- Price: $427,000

- 5 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,341

- See 121 Deer Run Trl Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

612 Eden Valley Rd Se, Rome, GA 30161

- Price: $499,000

- 4 bedrooms, 4.5 bathrooms

- Square feet: 3,380

- See 612 Eden Valley Rd Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

22 Oakfield Dr Se, Rome, GA 30161

- Price: $439,000

- 4 bedrooms, 4 bathrooms

- Square feet: 2,769

- See 22 Oakfield Dr Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

2 Stonebrook Dr Sw, Rome, GA 30165

- Price: $444,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 4,326

- See 2 Stonebrook Dr Sw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

6 Hideaway Dr Ne, Rome, GA 30161

- Price: $479,900

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,948

- See 6 Hideaway Dr Ne, Rome, GA 30161 on Redfin.com

26 Greer Dr Ne, Rome, GA 30161

- Price: $465,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,757

- See 26 Greer Dr Ne, Rome, GA 30161 on Redfin.com

1572 Booze Mountain Rd Se, Silver Creek, GA 30173

- Price: $450,000

- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms

- Square feet: 2,281

- See 1572 Booze Mountain Rd Se, Silver Creek, GA 30173 on Redfin.com

31 Notasulga Dr Sw, Rome, GA 30161

- Price: $439,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,388

- See 31 Notasulga Dr Sw, Rome, GA 30161 on Redfin.com

10 Horseshoe Bend Rd Sw, Rome, GA 30165

- Price: $419,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 3,136

- See 10 Horseshoe Bend Rd Sw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

227 W Lakeshore Dr Se, Rome, GA 30161

- Price: $459,000

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,711

- See 227 W Lakeshore Dr Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

622 Harmony Rd Se, Aragon, GA 30104

- Price: $419,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,500

- See 622 Harmony Rd Se, Aragon, GA 30104 on Redfin.com

334 Armuchee Trl Ne, Rome, GA 30165

- Price: $429,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,320

- See 334 Armuchee Trl Ne, Rome, GA 30165 on Redfin.com

45 Wildflower Rd Ne, Rome, GA 30161

- Price: $449,900

- 4 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,236

- See 45 Wildflower Rd Ne, Rome, GA 30161 on Redfin.com

35 Cumberland Dr Se, Rome, GA 30161

- Price: $419,900

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,752

- See 35 Cumberland Dr Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

1 River Place Dr Sw, Rome, GA 30165

- Price: $419,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,390

- See 1 River Place Dr Sw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

1 Hogan Ln Nw, Rome, GA 30165

- Price: $435,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,329

- See 1 Hogan Ln Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

16 Quarter Horse Dr Nw, Rome, GA 30165

- Price: $475,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,310

- See 16 Quarter Horse Dr Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

3 Belmont Ct Se, Rome, GA 30161

- Price: $439,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,280

- See 3 Belmont Ct Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

4 Club View Dr Se, Rome, GA 30161

- Price: $489,000

- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 2,160

- See 4 Club View Dr Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

519 Chateau Dr Se, Rome, GA 30161

- Price: $495,000

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,144

- See 519 Chateau Dr Se, Rome, GA 30161 on Redfin.com

20 Trotters Ln Nw, Rome, GA 30165

- Price: $469,900

- 4 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,962

- See 20 Trotters Ln Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

9 Shorter Cir Sw, Rome, GA 30165

- Price: $499,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,446

- See 9 Shorter Cir Sw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

17 Rosewood Rd Sw, Rome, GA 30165

- Price: $429,000

- 3 bedrooms, 3 bathrooms

- Square feet: 2,135

- See 17 Rosewood Rd Sw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

8 Tall Pines Ter Nw, Rome, GA 30165

- Price: $449,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,397

- See 8 Tall Pines Ter Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

293 N Avery Rd Nw, Rome, GA 30165

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,200

- See 293 N Avery Rd Nw, Rome, GA 30165 on Redfin.com

1291 Bells Ferry Rd Ne, Rome, GA 30161

- Price: $479,900

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 2,019

- See 1291 Bells Ferry Rd Ne, Rome, GA 30161 on Redfin.com

1434 Cullpepper Rd Ne, Calhoun, GA 30701

- Price: $499,500

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,971

- See 1434 Cullpepper Rd Ne, Calhoun, GA 30701 on Redfin.com

1055 E Hermitage Rd Ne, Rome, GA 30161

- Price: $479,000

- 3 bedrooms, 2 bathrooms

- Square feet: 1,713

- See 1055 E Hermitage Rd Ne, Rome, GA 30161 on Redfin.com

260 Lovers Ln Ne, Armuchee, GA 30105

- Price: $480,000

- 3 bedrooms, 1 bathroom

- Square feet: 1,800

- See 260 Lovers Ln Ne, Armuchee, GA 30105 on Redfin.com

204 E 5Th Ave, Rome, GA 30161

- Price: $425,000

- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms

- Square feet: 1,555

- See 204 E 5Th Ave, Rome, GA 30161 on Redfin.com

