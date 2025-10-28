The highest-value homes in Savannah

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.
So, what do Savannah's most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.
#1. 134 Whitaker St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $8,632,674
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 134 Whitaker St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#2. 126 E Gaston St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $7,897,380
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 126 E Gaston St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#3. 513 Whitaker St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $7,441,169
- Beds: 6
- Baths: 6.5
- Square feet: 6,275
- See 513 Whitaker St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#4. 20 W Jones St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $6,932,171
- Beds: 7
- Baths: 6.5
- Square feet: 8,272
- See 20 W Jones St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#5. 224 Houston St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $6,704,459
- Beds: 15
- Baths: 8.5
- Square feet: 9,954
- See 224 Houston St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#6. 816 Drayton St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $6,685,316
- Beds: 20
- Baths: 12
- Square feet: 11,349
- See 816 Drayton St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#7. 19 E Gordon St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $6,644,661
- Beds: 5
- Baths: 4.5
- Square feet: 7,717
- See 19 E Gordon St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#8. 818 Wilmington Island Rd, Savannah, GA 31410
- Approximate home value: $6,640,836
- Beds: 3
- Baths: 5.5
- Square feet: 9,409
- See 818 Wilmington Island Rd, Savannah, GA 31410 on Redfin.com
#9. 20 W Gaston St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $6,348,734
- Beds: 5
- Baths: 5.5
- Square feet: 9,738
- See 20 W Gaston St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#10. 12220 Apache Ave, Savannah, GA 31419
- Approximate home value: $6,342,470
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: 35,592
- See 12220 Apache Ave, Savannah, GA 31419 on Redfin.com
#11. 11 Longbridge Rd, Savannah, GA 31410
- Approximate home value: $6,003,959
- Beds: 5
- Baths: 6
- Square feet: 7,164
- See 11 Longbridge Rd, Savannah, GA 31410 on Redfin.com
#12. 402, 04, 06
- Approximate home value: $5,920,059
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 402, 04, 06 on Redfin.com
#13. 10 E Taylor St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,872,258
- Beds: 6
- Baths: 6.5
- Square feet: 10,237
- See 10 E Taylor St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#14. 117 W Gordon St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,770,173
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 117 W Gordon St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#15. 10 W Jones St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,734,393
- Beds: 6
- Baths: 6
- Square feet: 6,354
- See 10 W Jones St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#16. 301 W 31St St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,579,372
- Beds: 4
- Baths: 2
- Square feet: 2,590
- See 301 W 31St St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#17. 18 W Harris St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,500,595
- Beds: 4
- Baths: 5
- Square feet: 6,060
- See 18 W Harris St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#18. 17 E Mcdonough St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,438,174
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 17 E Mcdonough St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#19. 440 Geo Meyer Ave, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,268,061
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 440 Geo Meyer Ave, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#20. 117 W Charlton St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,254,350
- Beds: 18
- Baths: 12
- Square feet: 11,256
- See 117 W Charlton St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#21. 219 E Charlton St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,235,824
- Beds: 5
- Baths: 5.5
- Square feet: 2,928
- See 219 E Charlton St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#22. 230 Bull St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,154,279
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: 13,008
- See 230 Bull St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#23. 52 E Broad St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,068,099
- Beds: 9
- Baths: 10.5
- Square feet: 7,428
- See 52 E Broad St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#24. 423 Bull St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,057,967
- Beds: 6
- Baths: 6.5
- Square feet: 8,310
- See 423 Bull St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#25. 11 E Jones St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $5,020,742
- Beds: 4
- Baths: 5.5
- Square feet: 4,702
- See 11 E Jones St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
#26. 5600 Turners Rock Rd, Savannah, GA 31410
- Approximate home value: $5,018,325
- Beds: 3
- Baths: 3
- Square feet: 3,658
- See 5600 Turners Rock Rd, Savannah, GA 31410 on Redfin.com
#27. 8 Shellworth Xing, Savannah, GA 31411
- Approximate home value: $5,002,085
- Beds: 11
- Baths: 7.5
- Square feet: 12,713
- See 8 Shellworth Xing, Savannah, GA 31411 on Redfin.com
#28. 67 W Bluff Dr, Savannah, GA 31406
- Approximate home value: $4,955,646
- Beds: 3
- Baths: 2
- Square feet: 4,375
- See 67 W Bluff Dr, Savannah, GA 31406 on Redfin.com
#29. 326 Bull St, Savannah, GA 31401
- Approximate home value: $4,920,177
- Beds: not available
- Baths: not available
- Square feet: not available
- See 326 Bull St, Savannah, GA 31401 on Redfin.com
Methodology
Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.